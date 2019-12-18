Сеул, , 11:30 — REGNUM В столице Южной Кореи приняли решение о расширении одной из веток метрополитена. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей мэрии Сеула.

По их словам, 19 декабря начнутся работы по расширению 8-й ветки Сеульского метро через реку Хан (Ханган). В рамках проекта планируется построить шесть станций, подземный туннель длинной 1279 м и высотой 52 метра.

По предварительным данным, проект будет завершен к сентябрю 2023 года.

Отмечается, что во время строительных работ будут использоваться безопасные методы, чтобы минимизировать шумовое загрязнение, а также японское оборудование, которое было поставлено в страну в конце февраля текущего года.

8-я ветка Сеульского метро имеет протяженность 12,9 км от станции Амса, расположенной в районе Кандон-гу, до станции Пёльнэдон в городе Намянджу провинции Кёнгидо.