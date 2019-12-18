Киев, , 11:23 — REGNUM Заявки на участие в конкурсе по концессии имущества государственного порта «Ольвия» (Николаевская область Украины) подали всего три компании, сообщила 18 декабря пресс-служба украинского министерства инфраструктуры.

Ведомство уточняет, что участниками концессионного конкурса являются портовые операторы из Украины и Катара, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причем две компании из трех предварительно квалифицированы для участия в следующем этапе, а по третьей окончательное решение конкурсной комиссией пока не принято.

Следующий этап концессии порта состоится 21 января 2020 года, это будет оценка конкурсных предложений участников и определение победителя.

Между тем, в Киеве уже подсчитывают возможные доходы от концессии «Ольвии» — по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, от реализации проекта ожидается $66 млн долларов инвестиций и минимум $3 млн государственных инвестиций в следующие 35 лет, а также $3 млн ежегодных концессионных платежей.

ИА REGNUM напоминает, что в марте этого года предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян, анонсируя конкурс по реализации концессионных проектов в портах «Ольвия» и «Херсон», заявил, что более 20 компаний проявили свою заинтересованность в дальнейшей реализации пилотных концессионных проектов.

Специализированный морской порт «Ольвия» расположен в 25 км от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Согласно официальной информации, объём грузооборота порта за январь-ноябрь 2019 года составил 2,73 млн тонн, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Закон о концессии принят Верховной радой и подписан президентом Зеленским в октябре этого года.