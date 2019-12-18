18 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Леонид Овсянников, , 11:17 — REGNUM С 1 июня 2020 года запрещается оборот молочной продукции без маркировки. Указ подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Молочные продукты подорожают на 10%, на нововведения отрасли потребуется 25 млрд рублей капзатрат на покупку оборудования и еще 20 млрд ежегодно на «покупку кода для каждой упаковки продукции» — такие алармистсткие прогнозы озвучили в Столичной торговой палате и в Союзе производителей молока (Союзмолоко).

Малазийская пальма и иранский свинец угрожают здоровью россиян Versiya.info

В правительстве отвечают: это решение расчистит торговые полки от фальсификата. Пока же сообщения от Роспотребнадзора о фальсифицированной молочке как сводки с фронта:

— 40 тыс тонн фальсифицированного молока на складах в Приморье;

— в волгоградских магазинах 9% молочной продукции признали фальсификатом;

— треть молочных продуктов в новгородских магазинах не прошла контроль качества;

— фальсификат молочной продукции на нижегородских прилавках;

— в Пензе изъяли из продажи более 600 кг молока;

— в Самарской области каждая 11-я проба молочной продукции не отвечает требованиям безопасности;

— полтонны суррогатного сливочного масла уничтожили в Петербурге и др.

И это небольшая часть сообщений из ленты. Роспотребнадзор изымает тонны молочной продукции из продажи, отзывает у производителей декларации о соответствии, но до исправления ситуации далеко. Это признают все серьезные участники рынка.

Основные причины — несоответствие требованиям техрегламента, в том числе несоответствие требованиям безопасности по санитарно-химическим, физико-химическим, радиологическим и др. показателям. Главные «виновники» отрицательных экспертиз — пищевые добавки и вездесущее пальмовое масло.

Полгода назад Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи, ведущий российский институт по проверке качества питания, провел экспертизу пищевых добавок для производства «молочки» и выявил превышение содержания свинца в хлористом кальции, импортируемом из Ирана. Такие добавки активно используют производители пива, сыров и творога. СМИ активно писали о фактах использования токсичных добавок из Ирана, в частности, производителями алтайских сыров. Однако, как показали проверки, иранский продукт продолжает наступление в Россию, ряд производителей продолжают его использовать, что подтверждают многочисленные нарушения качества, выявленные Роспотребнадзором.

Токсичные пищевые добавки были сделаны неизвестным производителем, адрес производства Iran, Kushesh 1 st., Imam Khomeini Bivd, Semnan ind. Zone Zemnan. При анализе выяснилось, что иранский продукт содержит повышенное содержание свинца и кадмия, при этом свинца почти в восемь раз больше, чем допускается европейскими нормативами, установленными Объединенным комитетом ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и контаминантам (JECFA) и в полтора раза больше по нормативам Таможенного союза.

Кроме токсичных металлов почти во всей фальсифицированной и контрафактной продукции, изъятой из продажи Роспоспотребнадзором, содержались жиры растительного происхождения — пальмовое масло. Причем самого низкого — «технического» — качества с т.н. глицидиловыми эфирами. На этикетках продуктов не было указано: «Продукты без заменителя молочного жира».

Количество сообщений в СМИ об использовании пальмового масла для изготовления фальсификата через край — десятки ежедневно. Однако контролирующие госорганы молчат. По данным Росреестра, импорт отравы в страну за последние три года только растет. За 2018 год количество ввезенного пальмового масла выросло на 9% (с 960 тыс. тонн до 1 млн 60 тыс. тонн.).

Экспертиза образцов пальмового масла из российских супермаркетов в химико-технологическом Университете Чехии (Прага) дала пикантные нюансы. Оказалось, что российские образцы, признанные по техрегламенту «безопасными», содержат значительное количество потенциально опасных для здоровья человека канцерогенов — химических соединений глицидилового эфира 3-MCPD и 2-MCPD.

Содержание ядовитых глицидиловых эфиров в фальсифицированных молочных продуктах превысило нормативы Евразийского союза в четыре и десять раз соответственно. И если в Европу, после недавнего ужесточения регламентов, сегодня везут хорошо очищенный продукт, то в Россию продолжают тащить самое дешевое «техническое» пальмовое масло из Индонезии и Малайзии.

К концу 2019 года, по данным Роспотребнадзора, доля поставок фальсификата молочной продукции в социальные учреждения России — больницы, школы, детсады — за 2019 год достигла 36,9%!

Введение новых правил маркировки молочки может отчасти исправить ситуацию, однако радикального решения по зачистке рынка от опасных зарубежных пищевых добавок и пальмового масла эти меры не несут. Центр изучения региональных проблем подготовил Рейтинг федеральных округов — 2019 по степени проникновения фальсифицированной продукции. Анализировались данные по фальсификатам пищевой продукции (молоко, мясо, алкоголь), стройматериалов, топлива и лекарственных средств. По данным экспертов, ситуация за последние два года меняется очень медленно. И пока идет вялотекущее внедрение новаций, чтобы повлиять на качество товаров, население будет травиться суррогатным алкоголем, палёным топливом и токсичной молочкой.