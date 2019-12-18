Хабаровск, , 11:30 — REGNUM АО РЖД и правительство Хабаровского края будут вместе развивать социальную инфраструктуру БАМа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Полпред президента рассказал о модернизации БАМа и Транссиба

Соглашение подписали руководитель Дальневосточной железной дороги АО РЖД Николай Маклыгин и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

В рамках соглашения в ближайшие три года железнодорожники и власти будут развивать инфраструктуру Солнечного и Верхнебуреинского районов. Запланировано приобретение современного медицинского оборудования в поселковые больницы, строительство и модернизация культурно-досуговых центров.

Руководство ДВЖД и представители краевого правительства обсудили перспективы участия краевых предприятий в развитии инфраструктуры Восточного полигона — БАМа и Транссиба.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что нехватка пропускных возможностей на ДВЖД будет компенсироваться не только за счёт модернизации БАМа и Транссиба, но и за счёт увеличения скорости движения поездов, улучшения маневрирования.