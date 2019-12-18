Амстердам, , 11:10 — REGNUM Фермерская инициативная группа Farmers Defence Force призвала голландских фермеров воздержаться 18 декабря от протестных акций возле оптовых баз супермаркетов. С таким призывом группа выступила после решения суда, вынесенного 17 декабря. В своём постановлении суд объявил, что даёт разрешение на протестные акции вообще, но что эти акции не должны вылиться в блокаду оптовых баз. За нарушение запрета назначен штраф в размере 100.000 евро за каждую заблокированную базу.

намеревалось обжаловать решение суда, однако апелляционный суд г. Леуварден заявил, что рассмотреть жалобу до начала акций уже не получится. После этого FDF призвало фермеров вообще отказаться от протестов, которые могут затронуть супермаркеты.

На 18 декабря были назначены протестные манифестации возле десятков оптовых баз. По словам FDF, целью акций было добиться более справедливой оплаты продукции фермерских хозяйств. Отраслевое объединение супермаркетов Нидерландов опасалось, что манифестации могут обернутся блокадой, и потому обратилось в суд. В FDF в ответ заявили, что не намерены полностью блокировать базы, но признались, что работа их может быть затруднена.

В суде решение своё объяснили тем, что блокады могли бы иметь слишком серьёзные последствия, не только для супермаркетов, но и для третьих сторон. Однако полный запрет на протестные акции суд сочёл слишком жёсткой мерой, поскольку она стала бы нарушением права на демонстрации.

В отраслевом объединении супермаркетов выразили удовлетворение решением суда.