Москва, , 11:08 — REGNUM Правительству РФ, а именно министру экономического развития Максиму Орешкину, следует более тщательно работать над законопроектами и не вносить в Госдуму «сырые» инициативы. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

«Мы сошлись во мнении, что законопроект требует доработки и действительно неидеален… Деловое сообщество во многом считает, что многие нормы его должны измениться», — заявил Володин.

Для того, чтобы новы нормы работали необходимым образом, нужна большая доработка инициативы, так как, отметил Володин, сейчас законопроект «мягко говоря, сырой».

«Буквально вчера выступая в Совете Федерации министра экономического развития (Максим Орешкин) заявил о том же самом, подчеркнув, что законопроект, уже принятый Госдумой (в первом чтении) требует существенной доработки… Уважаемые наши коллеги из правительства, хочется обратиться к первую очередь к вам — когда принимаете решение, а эти решения принимаются коллегиально, есть возможность остановить сырой закон и не вносить в Госдуму, чтобы потом, через полтора месяца об этом не говорить», — подчеркнул Володин.

Ранее Володин уже отметил, что 20 января в Госдуме пройдут парламентские слушания с участием делового сообщества и экспертов.

«Мы предлагаем министру экономического развития выступить с докладом по данному вопросу — во-первых, он отвечает за рост экономики, это его KPI. С другой стороны, пускай объяснит, как же он предложил принять закон на правительстве, который сырой попал в Госдуму — должна быть ответственность», — заявил Володин.

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