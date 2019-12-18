Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Минюст США завершило рассмотрение возможной сделки по покупке американской дочерней компании ТМК IPSCO Tubulars компанией Tenaris, сообщает 18 декабря ТАСС.

«ТМК ожидает, что сделка по продаже IPSCO Tubulars Inc. будет завершена в самое ближайшее время», — сообщили ТАСС в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, Трубная металлургическая компания (ТМК) занималась в США производством бесшовных и сварных труб для нефтегазовой промышленности. Выручка этого предприятия под названием IPSCO в 2018 году составила $1,349 млрд. Сумма сделки с Tenaris составляет $1,209 млрд.

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