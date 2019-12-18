Нижнекамск, Татария, , 11:07 — REGNUM Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ОАО «Речной порт Кама» (Набережные Челны), фактически подтвердив привлечение к административной ответственности и крупный штраф — 300 тыс. рублей. Компанию наказали за добычу песков и гравийно-песчаного материала «вне границ отрабатываемого в 2019 году участка недр», в основе дела — материалы проверки Прикамского территориального управления минэкологии Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Компания имеет лицензию на право пользования недрами — разведку и добычу песчано-гравийной смеси на месторождении «Тихогорский» в акватории Нижнекамского водохранилища. Лицензия действительна до 31 декабря 2030 года. При одной из проверок управление выявило факт «нарушения условий лицензионного соглашения» к данной лицензии, а именно пункта 2.1 — «обеспечить разработку месторождения и финансирование работ по разработке месторождения согласно проектным документам, согласованным в установленном порядке».

Нарушения выразились «в добыче полезных ископаемых вне границ отрабатываемого в 2019 году участка недр, согласованного по проекту».

"Данные выводы административного органа основаны на сведениях, полученных из региональной навигационно-информационной системы РТ ЕГИС «ГЛОНАСС+112», — отмечается в материалах дела.

Обязанность установить трекеры ГЛОНАСС для недропользователей утверждена постановлением кабинета министров Татарии в январе 2017 года. У ОАО такой трекер стоял и «при осуществлении совмещения координат данный факт подтвердился».

Обжаловать привлечение к ответственности порт не смог и должен будет выплатить штраф.