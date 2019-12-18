Москва, , 11:04 — REGNUM Депутаты Госдумы, а также представители экспертного и бизнес сообщества 20 января проведут парламентские слушания, в ходе которых обсудят основные изменения законопроекта о защите и поощрении инвестиций и капиталовложений в РФ. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии 2019 года, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Ранее Госдума уже приняла инициативу в первом чтении.

«Когда законопроект был внесен, учитывая, что он совместного ведения, у нас было время — месяц — на его экспертизу и изучение. Но буквально уже через неделю мы сошлись во мнении, что законопроект требует доработки и действительно неидеален… Деловое сообщество во многом считает, что многие нормы его должны измениться», — заявил Володин.

Он напомнил, что пакет законопроектов полностью изменяет нормы инвестирования в РФ, упорядочивая их. Так, по словам Володин, его вполне можно считать новым инвестиционным кодексом. И для того, чтобы новые нормы работали должным образом и привели к экономическому росту, необходимо, чтобы все спорные моменты в законопроекте были решены.

«20 января пройдут парламентские слушания с участием делового сообщества, экспертов», — заявил Володин.

По итогам слушаний Госдума намерена разработать основные поправки ко второму чтению законопроекта, подчеркнул Володин.