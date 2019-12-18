Москва, , 11:04 — REGNUM Министерство юстиции США завершило рассмотрение предполагаемой сделки по покупке компанией Tenaris у ПАО «Трубная металлургическая компания» американской «дочки» IPSCO. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 18 декабря.

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«ТМК ожидает, что сделка по продаже IPSCO Tubulars Inc. будет завершена в самое ближайшее время», — отметили в пресс-службе компании.

Напомним, о продаже IPSCO Tubulars итальянской Tenaris стало известно весной 2019 года, закрытие сделки ожидается в IV квартале 2019 года. Общая цена купли-продажи 100% акций IPSCO Tubulars составляет $1,209 млрд.