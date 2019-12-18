Киев, , 11:01 — REGNUM Министерство финансов Украины на очередном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 6,228 млрд гривен и 198 миллионов евро.

Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство уточняет, что гривневый эквивалент привлеченных средств по официальному курсу Нацбанка составил 11,412 млрд гривен.

В сообщении отмечается, что гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 63, 287, 959 и 1435 дней со средневзвешенной доходностью 11,78%, 11,42%, 11,10% и 10,90% годовых, соответственно.

Что касается евро — размещение облигаций в этой валюте проведено впервые после полугодового перерыва. Минфин уточняет, что средства в евро привлечены на 169 дней со средневзвешенной доходностью 2,22% годовых.

В свою очередь, украинский Нацбанк заявил, что более половины выкупленных нерезидентами украинских ОВГЗ погашаются в 2022—2025 годах, а выплаты в ближайшие два года «достаточно равномерно» распределены во времени.

Регулятор подчеркивает, что существенный рост вложений нерезидентов в ОВГЗ в этом году позволил профинансировать текущие долговые выплаты, заместить часть валютного долга гривневым, а также значительно снизить стоимость заимствований и продлить их сроки.

ИА REGNUM отмечает, что согласно официальной информации, за 11 месяцев этого года правительство Украины привлекло в государственный бюджет от продажи ОВГЗ 213,052 млрд грн, 4,072 млрд долларов и 189 млн евро.