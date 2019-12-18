Посёлок городского типа Забайкальск, Забайкальский край, , 10:57 — REGNUM На международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск» изменена технология работы для увеличения пропускной способности транспортных средств из Китая. Проблемы этого важного для Забайкалья объекта губернатор Александр Осипов обсудил с начальником Читинской таможни Константином Стародубцевым. Последний заверил, что за счет увеличения численности смен, как на грузовом, так и пассажирском направлениях, а также в отделе досмотра, нештатных ситуаций на переходе не будет, пишет губернаторская пресс-служба.

Вместе с тем, в руководстве регионом считают необходимым создать на территории МАППа службу, которая бы оперативно управляла туристическими потоками при переходе через границу, а также проработать механизм связи и координации с китайской стороной. По мнению Александра Осипова, особенно актуально решение этой задачи в преддверии новогодних праздников.

Напомним, автомобильный пункт пропуска «Забайкальск» является крупнейшим на границе России с Китайской Народной Республикой. Ежедневно его пересекают до пяти тысяч человек, а на грузовом направлении ежедневно оформляется до 70 транспортных средств. В том, что работа по обслуживанию такого большого потока проводится недостаточно эффективно, глава Забайкалья Александр Осипов убедился лично в ноябре 2018 г.

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В августе 2019 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что реконструкция автомобильного и железнодорожного пограничных пунктов пропуска в Забайкальске получит федеральную поддержку.

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