Москва, , 10:50 — REGNUM Если в России малоимущих граждан освободят от уплаты НДФЛ, есть риск, что некоторые регионы останутся без этого налога вообще, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что освобождение малоимущих от НДФЛ — это достаточно сложный вопрос.

«Первая проблема техническая: действительно, если малоимущие не будут платить налоги, а богатые будут платить больше, то регионы, где живут бедные люди, останутся без НДФЛ. А регионы, где живут богатые люди, будут получать значительно больше. В принципе эта проблема сугубо техническая, потому что решается с помощью перераспределения средств между регионами, чем Минфин и так занимается, — сказал Делягин. — Вторая проблема не техническая, а содержательная. Наши господа реформаторы проводили либеральные реформы не для того, чтобы сделать жизнь в стране лучше, а для того, чтобы сделать себя богаче».

При этом Делягин подчеркнул, что в итоге в РФ возникает удивительная коллизия — российские олигархи готовы платить больше и согласны на введение прогрессивной шкалы, но российские либералы этого не понимают и не приемлют категорически.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Максим Орешкин, выступая в Совете Федерации и отвечая на соответствующий вопрос его спикера Валентины Матвиенко, признался, что введение прогрессивной шкалы налогообложения — «это очень тяжёлый вопрос».

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