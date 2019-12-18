Киншаса, , 10:47 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) одобрил предоставление Демократической Республике Конго (ДР Конго) кредита в размере 368 миллионов долларов США. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, центральноафриканская страна впервые с 2012 года получит кредит МВФ.

Сотрудники СМИ отмечают, что МВФ ранее приостановил программу кредитования ДР Конго, сославшись на то, что правительство страны не предоставило достаточных подробностей о продаже государственных горнодобывающих активов.

Возобновление отношений с МВФ стало частью усилий нового президента ДР Конго Феликса Чисекеди, который с момента вступления в должность в январе 2019 года стремился исправить испорченные отношения с иностранными донорами, передает ВВС.