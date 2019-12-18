Москва, , 10:27 — REGNUM Разговоры правительственных чиновников о возможном освобождении малоимущих граждан РФ от уплаты НДФЛ можно истолковать как попытку извиниться за повышение пенсионного возраста, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который сказал, что освобождение малоимущих семей от НДФЛ могло бы привести к благоприятному эффекту для экономики.

«Иногда доходит и до самых выдающихся. То, что Орешкин поддержал эту идею, это признак того, что наше государство, даже составленное из выдающихся интеллектуалов, способно воспринимать реальность, пусть и с очень большой задержкой, — сказал Делягин. — Я толкую это как бестолковые извинения за кражу у нас пяти лет под видом пенсионной реформы. Обратите внимание — когда провели пенсионную реформу, после этого пошли большие социальные послабления. Но эти люди в правительстве совершенно не понимают, что вопрос не материальный, а политико-психологический. Но у наших либералов очень специфическая психика».

Тем не менее, как подчеркнул Делягин, попытки извиниться со стороны правительства есть.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая в Совете Федерации, Максим Орешкин заявил, что освобождение малоимущих семей от НДФЛ могло бы привести к благоприятному эффекту для экономики, хотя этот вопрос достаточно сложен.

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