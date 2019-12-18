Москва, , 10:25 — REGNUM Строительство газопровода «Северный поток — 2» уже не реально остановить, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя признание США о своём бессилие перед реализацией проекта.

«Под санкции США из-за «Северного потока — 2» попадают швейцарская Allseas, итальянская Saipem, немецкие Uniper и Wintershall, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французской Engie.

Весь цвет энергетического сообщества Европы. США объявляют войну уже не Газпрому или Европе, а складывающемуся союзу энергетических компаний Европы, России и её союзников по Евразэс, Китая и возможно Индии.

«Северный поток — 2» уже реальность и его не остановить. США хотят притормозить глобальный проект создания «энергетической Евразии» от Португалии и до Китая с Россией посередине.

Транспортные коридоры по суше, через Арктику, по южному коридору через Каспий, зеленая энергетика и СПГ наравне с традиционными видами энергии (нефть и трубопроводный природный газ) — это головная боль США.

Когда-то островное расположение США было преимуществом. Сегодня они оказываются в стороне от новых маршрутов торговли и центров снабжающих энергией потребителей. Даже Саудовская Аравия ближе к покупателям своей нефти, чем США», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти признали, что им не удалось помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

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