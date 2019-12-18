Токио, , 10:24 — REGNUM В связи с затянувшимся бойкотом экспорт японских товаров в Южную Корею продолжает сокращаться. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства финансов Японии.

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года экспорт товаров в Южную Корею составил 389,6 млрд иен (~$3,55 млрд), что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что в октябре данный показатель сократился на 23,1%.

С другой стороны, импорт южнокорейских товаров в Японию сократился на 12,5%, до 284 млрд иен (~$2,59 млрд), а сальдо торгового баланса — на 27,2%, до 105,6 млрд иен (~$963,7 млн).