Москва, , 10:02 — REGNUM С декабря 2017 года цена на южнокорейский кроссовер Kia Sportage увеличилась на 120 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

При этом эксперты портала сравнили минимальную рекомендованную стоимость кроссовера нынешнего года выпуска и цену на это авто два года назад.

На настоящий момент южнокорейская модель на российском авторынке представлена в 22 различных вариантах. Причем все они идут с бензиновыми моторами.

Так, в начальной комплектации Classic с мотором на 2 литра и мощностью 150 «лошадей», который идет в паре с механической коробкой передач и приводом 4×4, кроссовер стоит 1 млн 389 тыс. 900 рублей.

Между тем в топовой комплектации Premium Kia Sportage обойдется в 2 млн 279 тыс. 900 рублей. Такой вариант идет с двигателем на 2,4 литра мощностью 184 л. с. Агрегатируется он с «автоматом» и полным приводом.

Напомним, с января по ноябрь 2019 года в России было продано 207 888 автомобилей марки KIA — на 0,8% меньше, чем год назад.

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