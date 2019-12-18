Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве сократилось число ипотечных сделок, сообщает 18 декабря пресс-служба управления Росреестра по Москве.

Согласно данным за 11 месяцев 2019 года, в столице зарегистрировали 79 444 договоров об ипотечном кредитовании. Данная цифра на 2% ниже результата 2018 годам за тот же период. Тогда оформили за этот период 81 165 жилищных кредитов.

При этом в ноябре 2019 года произошло сокращение сразу на 14% по сравнению тем же месяцем годом ранее. На 8% снизилось число договоров по сравнению с октябрём 2019 года.

«Несмотря на то, что в ноябре по отношению к октябрю зафиксирована отрицательная динамика по числу зарегистрированных ипотечных договоров, по итогам 11 месяцев их количество сопоставимо с прошлым годом, когда москвичи заключили рекордный объем ипотек», — прокомментировал результаты глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.