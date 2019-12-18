Оренбург, , 09:56 — REGNUM В оренбургском Сорочинске бывший директор ООО «Птицефабрика «Родина» осуждён за сокрытии денег от налогов. Цена вопроса превысила 7 млн рублей, сообщает областное управление СКР.

Средства были укрыты от налогов в декабре 2017-го — январе 2018 года. Следователи пришли к выводу, что расчёты с контрагентами производились через третьих лиц, при этом счета птицефабрики не использовались.

Суд обязал экс-руководителя уплатить 350 тыс. рублей штрафа. В силу приговор пока не вступил.