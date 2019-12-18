Москва, , 09:56 — REGNUM Центробанк, несмотря на практически полное выполнение плана мероприятий на прошлую трёхлетку (97,8%) — период с 2016 по 2018 год, в основном не сумел добиться ожидаемых результатов. К такому выводу пришли аудиторы Счётной палаты РФ, проанализировав программы Банка России по развитию финансового рынка РФ в 2016—2018 годах и на 2019−2021 годы.

Так, по данным СП РФ, не выполнено восемь из 13 целевых показателей эффективности, а из семи показателей развития секторов финансового рынка достигнут только один — по величине активов страховых организаций.

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Аудиторы отмечают, что Россия не смогла сократить отставание от ведущих экономик в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК) Всемирного экономического форума, а в разделе «Развитие финансового рынка» позиции РФ ухудшились по семи из восьми компонентов. Кроме того, количественный анализ основных секторов финрынка выявил в ряде из них отрицательную динамику.

«Число институтов финансового рынка значительно сократилось, в отдельных секторах до полутора — двух раз, — отметил аудитор Алексей Саватюгин. — Это ведёт к снижению конкуренции и свидетельствует о сложности выхода на финансовый рынок новых участников».

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По его словам, в крупнейшем секторе — банковском — рост шёл за счёт физических лиц.

«Кредиты нефинансовым организациям сократились и в реальном выражении, и по отношению к ВВП. Это говорит о неблагоприятных условиях для кредитования реального сектора экономики», — отметил аудитор.

Рынок акций, несмотря на значительное повышение биржевых котировок, также не стал заметным источником финансовых ресурсов для бизнеса, подчеркнули в СП РФ.

Кроме того, Счётная палата выявила и ряд законодательных проблем.

Добавим, что Банк России в целом согласился с выводами Счётной палаты. Как отметил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, «большинство выводов точно подмечают проблемы, которые сопровождают процесс развития финансового рынка».

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