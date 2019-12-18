Москва, , 09:47 — REGNUM Нефть марки Brent 17 декабря отметила четвертый день роста, обновив максимумы середины сентября. Котировки в моменте отметились на отметке $66,20 за баррель, но к закрытию отскочили в район $65,80, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Несмотря на частичную коррекцию, цены совершили еще один важный рывок и показали приличный внутридневной подъем. На утренних торгах в среду Brent торгуется во флэте, пока не решаясь на новый штурм отметки $66.

В целом на данный момент предпосылок для нового ралли котировок нет. После очередных рекордов на Уолл-стрит азиатские площадки показали консолидацию — проявление оптимизма сдерживает вернувшееся на сцену беспокойство по поводу жесткого Брексита.

Для продолжения роста фондовым площадкам и рисковым активам в целом, включая нефть, потребуется свежий катализатор.

С технической точки зрения для дальнейшего укрепления Brent необходимо подтверждение прорыва уровня $66 за баррель.

Более широкая картина показывает, что пока котировки находятся над 200-дневной скользящей средней, предпосылки для развития восходящего импульса теоретически сохраняются», — полагает эксперт.

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