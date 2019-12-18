Якутск, , 10:29 — REGNUM Эксперты в области недвижимости в Якутии прогнозируют рост цен на жильё. На стоимость квадратных метров повлияет как льготная ипотека для дальневосточников под 2%, так и нововведения по эскроу-счетам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Средняя цена за квадратный метр в новостройке в Якутске составляет от 85 тыс. рублей. На вторичном рынке кв. м стоит от 95 тыс. Всё зависит от района, ремонта и инфраструктуры.

«Скажу, что в данный момент спрос на жильё невысокий. Связано это, с одной стороны, с тем, что якутяне ждали льготную дальневосточную программу. Причём многих разочаровало, что воспользоваться льготной ипотекой смогут только молодые семьи до 35 лет. Спрогнозировать, как поведёт себя рынок в следующем году, довольно сложно ввиду вступления в силу нового закона об эскроу-счетах. Но то, что цена на недвижимость вырастет, — однозначно. Произойдёт это постепенно. Уже в первом полугодии 2020 года возможен рост цен на 5%, далее — по нарастающей», — пояснил YakutiaDaily директор агентства «Новые Высоты» Альберт Мохначевский.

Директор компании «НВ-строй» Вячеслав Иванов прогнозирует, что квартиры подорожают к концу 2020 года.

«Это связано с тем, что застройщики, которые останутся на рынке, будут повышать стоимость квадратного метра. По закону об эскроу-счетах, они будут платить свои проценты по проектному финансированию в банки. По новым требованиям застройщикам необходимо пройти множество проверок на благонадёжность, соответствовать всем высоким требованиям, чтобы получить одобрение по проектному финансированию в банке. Процесс этот не быстрый, может пройти полгода, а то и больше. Причем именно банк диктует застройщику, какой должна быть цена за квадратный метр, он устанавливает минимальный порог, ниже которого застройщики не смогут продавать квартиры», — разъясняет эксперт.

По его мнению, на строительном рынке останутся только крупные подрядчики. Пока только один якутский застройщик получил одобрение на проектное финансирование в банке.

«Пока суд да дело, строительство нового жилья в Якутии пойдёт на спад. В новостройках квартиры будут покупать молодые люди, подпадающие под требования дальневосточной ипотеки, а так как предложений будет ограниченное количество, раскупать их будут как горячие пирожки. Остальным же придётся довольствоваться вторичным жильём, цены на которое также неумолимо поползут вверх», — резюмировал Вячеслав Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока критикуют вступившую в действие «дальневосточную ипотеку», смыла в которой многие не видят и называют «недопрограммой».