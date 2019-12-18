Москва, , 09:44 — REGNUM В связи с тем, что в распоряжении Федеральной налоговой службы России оказались сведения о зарубежных счетах и активах российских граждан из 70 стран, «бегство денег» за границу без предоставления декларации становится бесполезным, отметил на своих интернет-ресурсах доктор экономических наук Никита Кричевский:

«Незамеченная новость: налоговики имеют доступ к базам 88 юрисдикций (76 государств и 12 территорий). Теперь никто и ничто не может помешать фискалам получать всю необходимую финансовую информацию в режиме онлайн. Жуть. Там и Кипр, и Люксембург, и БВО, и много кто ещё. Смысл в том, что отныне бегство денег за границу на частные счета без предоставления декларации (типа, я самый умный) становится бесполезным. Так же как заведование контролируемой иностранной компанией: все равно узнают и выкатят штраф. Кто там думает, что бизнес, получив прогрессивный подоходный, умыкнёт бабло за границу? Ну-ну. Учите дурачков. Только не забывайте оставлять свои координаты. Для неизбежных предьяв», — иронизирует Никита Кричевский.

Напомним, ранее о том что Федеральная налоговая служба получила информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, информировало РБК со ссылкой на неназванные источники в налоговых органах. Поясняется, что обмен информацией налоговиков 70 стран поможет сравнить полученные данные с указанными в декларациях и выявить налоговые нарушения.

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