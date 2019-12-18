Москва, , 09:43 — REGNUM Попытка коррекционного снижения российского рубля 16 декабря завершилась возвратом к росту российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Новые максимальные значения нефтяных котировок и приближение налогового периода вернули интерес к покупкам рубля. По итогам предыдущего дня курс доллара к рублю закрепился в районе 62.40 руб., курс евро — около 69,55 руб.

В целом динамику основных валютных курсов, сложившуюся на текущей неделе, можно охарактеризовать как боковик на новых уровнях.

Курс доллара консолидируется в границах 62,15 — 62,90 руб., диапазон колебаний евро 69,47 — 70,00руб. Вероятно, именно в этих границах и будут проходить торги в ближайшее время.

Сегодня, 18 декабря, на фоне несколько подешевевшей на азиатских торгах нефти, курсы основных валют протестируют верхние границы указанных диапазонов», — считает эксперт.

Читайте также: В пользу рубля «играет» налоговый период