Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Американское министерство торговли не нашло нарушений со стороны России в соглашении о поставках урана в страну. Об этом говорится в официальном уведомлении, опубликованном в электронной базе Федерального реестра — сборнике официальных документов правительства США.

Предварительные результаты касаются расследования в отношении Росатома и связанных с ним структур. Изучен период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года. В минфине США пришли к выводу, что Росатом, а такжекомпании Tenex, Tenex-USA, Centrus Energy, United States Enrichment Corporation и Nukem соблюдают соглашение об урановых поставках.

Минторг указал, что на завершение расследования и оглашение итоговых выводов потребуется ещё 180 дней.

Расследование о зарубежных поставках урана в США было начато после того, как об этом в начале 2018 года попросили две американские компании, ведущие добычу урановой руды — UR-Energy и Energy Fuels. Цель разбирательства — выяснить, представляют ли зарубежным поставки угрозу для национальной безопасности США.

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