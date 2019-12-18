Чебоксары, , 09:31 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве строительной компании «Алза» продолжают поступать требования потенциальных кредиторов. На этой неделе поступило требование от компании «Инкрит» на сумму более 5,3 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, ООО «Инкрит» в рамах дела о банкротстве стройфирмы заявило о требовании в размере 5 369 975 рублей, в том числе 3 700 000 рублей — основной долг, 1 615 683 рублей — пени, 54 292 рублей — госпошлина. Отмечается, что основанием возникновения задолженности является договор займа от 11 августа 2016 года. Кроме того, поступило несколько заявлений от физлиц о включении в реестр требований.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инкрит» зарегистрировано в 1999 году с уставным капиталом 2 350 000 рублей, учредителями числятся Галина Лебедева (доля 70,13%) и Дмитрий Разин (29,87%). Заявлен только один вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Компания «Инкрит», в свою очередь, является одним из учредителей ООО «Строительная компания «Старатель», зарегистрированного в 2002 году с уставным капиталом 8 000 000 млн рублей: участникам являются «Инкрит» (доля 88,5%) и Сергей Суворов (11,5%).

Напомним, сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков до прихода в органы власти в разное время возглавлял общество «Инкрит» и СК «Старатель».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября 2019 года Арбитражный суд Чувашии признал ООО «Алза» банкротом, открыв конкурсное производство до 5 ноября 2020 года. По данным управления Росреестра, задолженность стройфирмы превысила 40 млн рублей, требования предъявили более 20 организаций. Полномочия руководителя стройфирмы прекращены решением суда, в настоящее время он находится под домашним арестом.

В ведомстве отмечали ранее, что компания оставила без жилья 108 дольщиков и недостроенный биатлонный комплекс.

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