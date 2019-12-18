Москва, , 09:19 — REGNUM По итогам ноября 2019 года самым продаваемым автомобилем японской марки Nissan в России стал кроссовер Nissan Qashqai. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В общей сложности за прошлый месяц в стране было продано 5 113 автомобилей японского бренда — этот показатель на 32% ниже результата продаж прошлого года. За период с января по ноябрь 2019 года на российском авторынке было реализовано 56 619 машин Nissan — на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Таким образом, японская компания заняла восьмую строчку в марочном рейтинге, а доля рынка Nissan составила 3,6%.

Лидер в модельном рейтинге Nissan — кроссовер Qashqai разошелся в ноябре 2019 года на авторынке России тиражом в 2 458 единиц, что на 7% выше, чем год назад. А за период с января по ноябрь 2019 года было продано 21 749 единиц этой модели, что также демонстрирует положительную динамику продаж (+6%).

Стоит отметить, что в топ-25 самых популярных моделей авто на российском авторынке в ноябре 2019 года Qashqai занял двенадцатую строчку, опередив Mitsubishi Outlander.

Напомним, в октябре издание Financial Times сообщило, что Nissan может пересмотреть планы по производству Qashqai на своем британском заводе в Сандерленде в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки.

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