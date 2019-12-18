Москва, , 09:18 — REGNUM В России порядка 16,5 млн семей собираются в среднесрочной перспективе приобрести жилье, из них 13,5 млн готовы взять для этого ипотеку. Об этом на совещании в Совете Федерации заявил генеральный директор госкорпорации ДОМ. РФ Александр Плутник.

По его словам, возможность приобретения жилья в новостройках рассматривают 12 млн семей, из них 9,7 млн — с ипотекой.

На сегодняшний день ипотечный кредит имеют 6,5 млн семей, у 70% есть дети, а 40% имеют двоих детей. В текущем году у 18% оформивших ипотеку семей появились дети, уточнил он.

«Это говорит о том, насколько важную роль ипотека играет для семей, которые хотят улучшить жилищные условия, жить в своей квартире и растить детей», — сказал Плутник.

Средний размер ипотечного кредита, который был оформлен в 2019 году, составляет 2,1 млн рублей, средняя выплата — 22 тыс. рублей

Читайте также: В России аварийные дома предложили расселять за счет ипотеки

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава крупнейшего российского коммерческого банка — Сбербанка — Герман Греф заявил, что в России наступает «золотое время» для получения кредита на жильё. По его словам, сейчас в стране нет сильной закредитованности граждан и никакого ухудшения на рынке ипотеки не предвидится, напротив, спрос будет только расти.

Также отметим, что с 1 июля 2020 года Банк России планирует установить дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Соответствующие меры, отметил регулятор, позволят снизить стимулы у банков выдавать кредиты неблагонадёжным заемщикам, а также увеличат запас капитала на покрытие убытков в ситуациях, «способных вызвать снижение доходов населения и цен на недвижимость».

Читайте также: Ипотека прощается с Россией?