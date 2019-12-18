Москва, , 09:09 — REGNUM Контрольный пакет акций Сбербанка могут забрать у Банка России для передачи другой госструктуре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Чиновники в сентябре начали рассматривать схемы передачи акций Сбербанка, а в середине декабря обсуждения продолжились на уровне правительства. Сбербанк через Центробанк контролируется государством, регулятору принадлежит 50% и 1 акция в уставном капитале крупнейшего в России кредитора.

Идея о передаче контрольного пакета появилась ранее, но получила развитие в последнее время из-за того, что Центробанк является и мегарегулятором, и крупнейшим акционером Сбербанка.

«Идея назрела: он и мегарегулятор, и акционер», — сказал один из собеседников агентства.

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