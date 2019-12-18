Ульяновск, , 09:04 — REGNUM В Сурском районе Ульяновской области в местной больнице задолжали зарплату более 430 работникам. После вмешательства прокуратуры долги были погашены, сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что руководством Сурской районной больницы в ноябре 2019 года не принимались надлежащие меры к полной оплате труда 434 работников. В результате образовалось более 1,6 млн рублей задолженности. Долги были погашены в рамках исполнения требования прокуратуры во второй декаде декабря.

Всего с начала года в Ульяновской области возбуждены 430 дел об административных правонарушениях в сфере оплаты труда, инициировано возбуждение 10 уголовных дел, погашено свыше 121 млн рублей задолженности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Заволжском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело в связи с несвоевременной выплатой заработной платы в научно-исследовательском институте, долги по заработной плате составили около 100 тыс. рублей.

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