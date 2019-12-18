Уфа, , 09:02 — REGNUM С 2020 года в Башкирии будет увеличен минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий проект постановления был одобрен на заседании Президиума правительства Башкирии.

Согласно документу, со следующего года минимальный размер взноса на капремонт для многоквартирных домов до 6 этажей составит 6,9 руб. за кв. м. В 2019 году этот тариф составляет 5,2 руб. за кв. м.

Для домов выше 6 этажей минимальный размер взноса на капительный ремонт составит 7,5 руб. за кв. м. В 2019 году он установлен на уровне 5,8 руб. за кв м.

По словам вице-премьера — министра жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Бориса Беляева, на сегодняшний день данные тарифы в регионе являются одними из самых низких среди субъектов РФ. В республике они не пересматривались с 2014 года. Хотя в 46 субъектах РФ минимальный размер взноса уже был увеличен. А в следующем году тарифы вырастут ещё в 27 регионах России.