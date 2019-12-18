Иркутск, , 08:52 — REGNUM В Киренском районе Иркутской области восстановили движение по мосту через реку Макаровка, сообщили сегодня, 18 декабря, в региональном министерстве строительства, дорожного хозяйства.

Движение по мосту через реку Макаровка в Киренском районе Иркутской области восстановлено Правительство Иркутской области

На 10 дней пришлось останавливать движение для легкого транспорта на 76 км автодороги Усть-Кут — Киренск. Весь этот период машины двигались по льду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мост через реку Макаровка обрушился вечером 3 декабря, когда по мосту ехал грузовой автомобиль: 60-тонный лесовоз буквально раздавил своим весом конструкцию. Допустимая нагрузка на мост составляла 20 тонн.

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