Москва, , 08:52 — REGNUM Россия в качестве компенсации за налоговый маневр в 2019—2024 годах предоставит нефтеперерабатывающим заводам Белоруссии обратный акциз, сообщает 18 декабря РБК со ссылкой на источники.

Отрицательным акцизом является налоговый вычет, который был введен для российских нефтеперерабатывающих заводов в рамках налогового маневра с 2019 года.

Однако белорусские предприятия начнут получать соответствующую компенсацию только после того, как Москва и Минск унифицируют налоговый кодекс в результате экономической интеграции.

Отмечается, что нефтеперерабатывающая отрасль является критически важной для Белоруссии, поэтому, считают в МВФ, налоговый маневр является главной опасностью для экономики этой страны. В случае, если Россия откажется компенсировать потери от маневра, это может привести к рецессии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2019 года в России началась заключительная стадия налогового манёвра в нефтяной отрасли. До 2024 года в рамках этого механизма будут обнулены экспортные пошлины на нефтепродукты и увеличен налог на добычу полезных ископаемых. В Белоруссии полагают, что экономика страны понесет существенные потери, потому Россия должна их компенсировать.

В свою очередь Минск рассчитывал на получение от Москвы компенсаций, сумма которых в 2019 году составила бы более $300 млн. При этом компенсировать Белоруссии какие-либо потери от налогового манёвра Россия не обещала.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, налоговый манёвр в российской нефтяной отрасли не приведёт к экономической катастрофе в Белоруссии: даже если не удастся договориться с Россией по компенсациям, потери экономики республики в 2019 году составят $400−500 млн, «но это не катастрофа для страны».

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