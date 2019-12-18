Сеул, , 08:57 — REGNUM Предполагается, что в 2020 году экспорт товаров из Южной Кореи увеличится на 3% и превысит отметку в $550 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского агенства содействия торговле и инвестициям (KOTRA).

По их словам, данного показателя удасться достичь благодаря восстановлению объёмов производства полупроводников и автомобилей, а также новым экспортным направлениям.

Предполагается, что экспорт в Китай увеличится на 2,1%, в страны Евросоюза — на 5,7%, в Северную Америку — на 4,2%, в страны АСЕАН — на 3,5%, в Индию — на 8,1%, в страны Ближнего Востока — на 3,1%, в страны СНГ — на 2,9%, в Африку — на 6,4%.

По прогнозам, к концу 2019 года экспорт страны составит $540,2 млрд, что на 10,7% меньше, чем в прошлом году.

Отметим, что южнокорейский экспорт продолжает подать на протяжении 12 месяцев подряд.