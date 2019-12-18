Салехард, , 08:50 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе дочернее общество ПАО «Новатэк» — ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» — выиграло аукцион на право пользования двумя месторождениями. А именно Восточно-Ладертойским и Южно-Ямбургским участками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Новатэк».

Восточно-Ладертойский участок расположен на Гыданском полуострове ЯНАО. Ресурсный потенциал участка по российской классификации оценивается на уровне 184 млрд кубометров газа и 1,5 млрд баррелей нефтяных запасов. По итогам аукциона разовый платеж за пользованием участком определён на уровне 81 млн рублей.

Южно-Ямбургский участок расположен на территории Надымского района Ямала. Потенциал участка оценивается в 506 млрд кубометров газа и 4,3 млрд баррелей нефти. Разовый платёж за пользование участком составил более одного миллиарда рублей.

Отмечается, что лицензии на пользование обоими участками выданы на 25 лет.