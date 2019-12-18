Хабаровск, , 08:55 — REGNUM В Хабаровском крае банки одобрили более 50 заявок на льготную «дальневосточную ипотеку» под 2% годовых, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным правительства Хабаровского края, в головном офисе Сбербанка в Хабаровском крае одобрено более 30 заявок. Ещё около 30 заявок получили положительное решение в ВТБ в столице края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае аварийным на 1 января 2019 года признано 130 тыс. кв. м. жилья. Ещё 587 кв.м. признано ветхим. Однако краевые власти уже признали, что 90% так называемого ветхого жилья — на деле аварийное. Таким образом, льготная ипотека под 2% годовых не решит все жилищных проблем в регионе. Она, по мнению граждан, слишком избирательна и доступна далеко не всем.

Аналогичного мнения придерживаются жители Якутии, назвавшие ипотеку «бестолковой недопрограммой». С введением льготной ипотеки цены на квартиры в Якутске выросли так, что жители теперь уверены — жильё стало ещё более недоступным, чем раньше. Обещанию главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова сдержать цены на жильё в ДФО никто не верит. Новое начинание Минвостокразвития и полпредства в ДФО оказалось таким же непродуманным, как и все предыдущие инициативы «дальневосточного» блока российского правительства.