Киев, , 08:49 — REGNUM В случае неудачи переговоров по транзиту российского газа через Украину в 2019 году Киев намерен продолжить обсуждение этого вопроса с российской стороной весной 2020 года. Об этом заявил председатель правления украинской госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

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«Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле — мае вернёмся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами», — цитирует издание «Зеркало недели» слова руководителя компании.

Коболев уверен, что вероятность подписания договора по транзиту газа в конце текущего — начале следующего года повысит утверждение Сенатом США санкций по «Северному потоку — 2» и подписание их главой Белого дома. При этом глава энергетической госкомпании Украины подчеркнул, что долгосрочное прекращение транзита станет большим вызовом для экономики Украины. Экономический рост из-за этого может замедлиться, отметил Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в Вене представители Газпрома и «Нафтогаза» провели переговоры о сотрудничестве в газовой сфере. В Минэнерго РФ положительно оценили ход итоги этой встречи. По словам замглавы ведомства Анатолия Яновского, переговоры с украинской стороной идут хорошо, компании наладили интенсивный диалог.

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При этом в «Нафтогазе» опровергли сообщения о том, что Россия и Украина достигли предварительного соглашения по транзиту газа после 2019 года, назвав их не соответствующим действительности. В украинской компании подчеркнули, что переговоры как на экспертном уровне, так и в трёхстороннем формате с участием представителей Еврокомиссии продолжаются, однако «до практических сделок ещё далеко».

Добавим, что очередные трёхсторонние переговоры по газу в Брюсселе намечены на завтра, 19 декабря.

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