Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Торговая палата США считает, что компании страны понесут серьёзный ущерб в случае, если будет принят законопроект, предполагающий введение ограничительных мер против суверенного долга России. Об этом 18 декабря сообщается в письме организации, опубликованном на её официальном сайте.

Также в письме говорится, что Торговой палатой было направлено письмо с рекомендациями в комитет по иностранным делам Сената США, который в ближайшие сутки намеревается провести рассмотрение законопроекта.

Помимо этого, в своем письме организация предлагает сенаторам США пересмотреть и доработать данный законопроект «во избежание нанесения существенного экономического ущерба американским фирмам и конкурентоспособности США в мире». При этом в Торговой палате высказали предположение о том, что санкции в отношении других стран нужно применять в случае, если «есть шансы на успех», и потому дают рекомендацию сенаторам не поддерживать этот законопроект, чтобы избежать «ослабление влияния США».

Кроме этого, подчеркивается, что введение американских санкций в отношении суверенного госдолга России может помешать «банкам США оказывать услуги их американским корпоративным клиентам, которые работают в РФ», и в то же время высказывается уверенность, что эти санкции не нанесут России серьёзного ущерба в возможности привлекать средства.

При этом указывается, что, в случае принятия данного законопроекта, американские компании вынуждены будут отказаться от энергетических проектов с участием России, которых насчитывается свыше 100. И ещё, по мнению Торговой палаты США, принятие данного законопроекта может негативно повлиять на деловые операции США в РФ, если будут введены санкции в отношении транзакций с «российскими полугосударственными структурами».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря сенат Конгресса США принял военный бюджет с санкциями против газопровода Nord Stream 2.