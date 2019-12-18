Токио, , 08:49 — REGNUM Очередь за Toyota Raize у японских дилеров растянулась на три месяца вперед. Об этом сообщает издание CreativeTrend.

Модель Raize стоит порядка 1,75 млн японских иен (около 1 млн рублей).

Некоторые автолюбители, чтобы не ждать, приобретают Toyota Raize на вторичном авторынке у перекупщиков. При этом за подержанный компакт-кросс им приходится значительно переплачивать.

За основу новинки взята модель Daihatsu Rocky, которая была представлена в октябре текущего года на автомобильном салоне в Токио.

Raize отличаются от Daihatsu Rocky решёткой радиатора, оптикой и обвесом.

Длина популярного авто равна 3 995 мм. В качестве агрегата у машины 98-сильный турбированный движок 1KR-VET объёмом 1 л. Он агрегатируется с вариатором D-CVT. Стоит отметить, что расход топлива у кроссовера небольшой — 5,4 л на 100 км. Привод у модели — передний.

Напомним, в компании Toyota заявили, что в 2020 году бренд планирует реализовать на мировом авторынке 10,77 млн автомобилей. Этот показатель немного превышает уровень продаж, который Toyota планирует на 2019 год (10,72 млн машин).

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