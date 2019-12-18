Екатеринбург, , 08:33 — REGNUM В Свердловской области совокупный долг потребителей перед энергетиками на конец 2019 года составляет свыше 12 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала «Свердловский» компании «Т Плюс».

По данным энергетиков, долги за поставки электроэнергии составляют более 6,7 млрд рублей и за теплоснабжение — свыше 5,2 млрд рублей. В структуре задолженности за электричество большую часть составляют долги предприятий, а за теплоснабжение — управляющих компаний и ТСЖ.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец лета в Свердловской области коммунальные предприятия задолжали энергетикам почти восемь миллиардов рублей. Из них 4,29 млрд рублей за тепло и 3,62 млрд рублей за свет.

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