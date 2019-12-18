Пекин, , 08:32 — REGNUM Китайский технологический гигант Vivo продолжает расширять ассортимент смартфонов с поддержкой технологии связи пятого поколения 5G, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Vivo представила 16 декабря свои флагманские модели смартфонов X30 5G и X30 Pro 5G, которые пойдут в массовое производство. Аппараты оснащены чипом Exynos 980, разработанным совместно с компанией Samsung. Цена на телефоны начинается с 3298 юаней (около $471).

Отгрузки смартфонов 5G в Китае достигли 8,355 млн единиц за последние 11 месяцев, включая 24 новые модели смартфонов. В компании Vivo сообщили, что подали более 2000 патентов 5G.