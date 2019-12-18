Ангарск, Иркутская область, , 08:31 — REGNUM Скандальная компания «Звезда», занимавшейся заменой лифтового оборудования в Ангарске (Иркутская область) признана банкротом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на судью Арбитражного суда Иркутской области Татьяну Сороку, с требованием признать «Звезду» банкротом обратилась компания «Лифтовый инженерный центр», которая занимается поставкой, установкой и наладкой лифтового оборудования.

Известно, что представитель «Звезды» признал наличие долга в размере более 2 млн рублей и сообщил, что общая сумма требований кредиторов к компании составляет больше 100 млн рублей. По итогам судебного разбирательства явление о признании банкротства общества с ограниченной ответственностью «Звезда» было признано обоснованным.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители сообщали что, в период с 20 декабря 2017 года по 18 января 2018 года имел место картельный сговор, из-за которого «Звезда» победила в аукционах по ремонту (замене) лифтового оборудования и получила доход в размере 558 миллионов рублей. Также прокуратура установила, что должностные лица завысили стоимость работ на 14 миллионов рублей.

21 ноября 2019 г. Следственный комитет России официально сообщил о задержании директора иркутской компании «Звезда» Олега Хамуляка — бизнес-партнёра руководителя фракции КПРФ в региональном Законодательном собрании Андрея Левченко — сына теперь уже бывшего губернатора иркутской области Сергея Левченко. Обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

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