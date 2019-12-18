Москва, , 08:25 — REGNUM Правительство РФ увеличило уставной капитал ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Распоряжение об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства.

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Уставной капитал РЖД увеличен на 8,23 млрд рублей на развития участка «Междуреченск — Тайшет» Красноярской железной дороги.

Развитие участка ж/д обеспечит бесперебойные грузовые и пассажирские перевозки. Средства в федеральном бюджете были предусмотрены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году общий для России пассажиропоток на железной дороге, по предварительным данным, составит 1,2 млрд человек.

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