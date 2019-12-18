Иркутск, , 08:15 — REGNUM С компанией, которую связывали с семьёй бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в судебном порядке расторгнут государственный контракт на капремонт общего имущества в многоквартирных домах, подписанный в мае 2019 года. Ответчиками по делу выступили ООО «Звезда» и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, а истцами — прокуратура Иркутской области и министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона. К «Звезде» до этого уже были претензии от прокуратуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

16 декабря 2019 года суд решил «признать недействительными торги, проведенные Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в форме электронного аукциона от 05.06.2019 года №203 420 000 011 900 064 на оказание услуг или выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» и недействительным договор, заключённый с ООО «Звезда» по итогам аукциона.

На время слушаний фонду запретили перечислять какие-либо денежные средства по этому контракту. В апелляционную инстанцию 16 декабря 2019 года поступила жалоба ООО «Звезда». Пока неизвестно, оспаривает ли общество обеспечительные меры или сам вердикт. Слушания назначены на 4 февраля 2020 года.

Напомним, к компании, которая выступала исполнителем по контрактам, связанным с лифтами, в 2019 году у прокуратуры и жителей Ангарска были многочисленные претензии. Ещё в мае ангарские депутаты в открытом письме требовали отправить в отставку губернатора Левченко за срыв областной программы капремонта подрядчиком, которого связывали с сыном губернатора. Прокурор в начале текущего года по факту использования подложного документа при участии в отборе подрядчиков возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Сибирский «картель»: о связях скандальной «Звезды» с губернаторской семьёй

Компания «Звезда» создана в июне 2005 года в Ангарске. Директор — Олег Хамуляк, владелец — Андрей Ядришников. У «Звезды» есть доли в двух компаниях, одна из которых — ООО «Могилевлифтмаш-Усолье», вторая — агентство недвижимости «Арбат». У последнего среди владельцев есть Татьяна Мордуева, чьи данные совпадают с данными дочери теперь уже бывшего губернатора Левченко. Мордуева фигурирует как совладелец и в некоторых компаниях совместно с Андреем Левченко, чьи данные схожи с данными сына экс-губернатора.

12 декабря 2019 года стало известно об отставке Левченко с поста. Временно исполнять обязанности губернатора назначен заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев.