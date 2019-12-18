Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по Brent 17 декабря завершились ростом на 0,74%. Нефть дорожает четвёртую сессию подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Повышению котировок способствовало согласование первой фазы торгового соглашения США — Китай. Сделка оказала положительное влияние на рисковые активы, фондовые рынки и нефть.

В ходе американской сессии цена повышалась до $66,22. Рост затормозился после публикации отчета Американского института нефти (API), который отразил увеличение запасов нефти и нефтепродуктов за неделю до 13 декабря.

Запасы нефти выросли на 4,7 млн баррелей (ожидалось сокращение на — 1,5 млн баррелей), запасы бензина — на 5,6 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 3,7 млн баррелей.

Сегодня, 18 декабря, в центре внимания трейдеров находится отчет минэнерго США за прошлую неделю, который будет обнародован в 18:30 по мск.

По прогнозам, рынок ожидает, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов — на 600 тыс. баррелей.

18 декабря на утренних торгах в Азии нефть торгуется по цене $65,75. Покупатели проверили на прочность сопротивление $66 за баррель. Теперь они попытаются прорваться через него к уровню $68,85.

Отчет API притормозил рост котировок, теперь все ждут отчета минэнерго США. Частенько данные API не совпадают с данными минэнерго, поэтому реакция на отчет была средней. Если отчет разочарует, то не избежать коррекции до $65.

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