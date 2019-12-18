Якутск, , 08:27 — REGNUM Всего за несколько дней с началом действия льготной ипотеки для дальневосточников, банки получили более 1 000 заявок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Интерес к льготной ипотеке довольно большой. На организованную «горячую линию» по вопросам «дальневосточной ипотеки» за неделю с начала работы поступило более 4000 звонков», — сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Планируется, что программой воспользуются почти 150 тыс. молодых семей и тех, кто взял «дальневосточный гектар» под жилищное строительство. Общий объём кредитов за пять лет составит до 450 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники активно обсуждают введение программы и критикуют, что жильё стало ещё дороже.