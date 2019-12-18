Москва, , 08:10 — REGNUM Торги на Мосбирже 17 декабря открылись снижением по российской валюте. Её ослабление было вызвано технической коррекцией. На вечерней сессии она полностью отыграла дневные потери и перешла к укреплению на фоне дорожающей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Цена на Brent поднималась выше $66 за баррель. Росту нефтяных котировок способствовал оптимизм трейдеров в отношении торговой сделки США-КНР (первая фаза). По итогам дня курс доллара снизился до 62,41 руб., курс евро — до 69,58 руб., курс фунта — до 81,90 руб.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,05%, до 62,41 руб., фунт/рубль — на 0,03%, до 69,58 руб., фунт/рубль — на 1,56%, до 81,90 руб.

Сегодня, 18 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется по цене $65,73. На нефтяном рынке сохраняется бычий настрой. Тест уровня $66 состоялся. Теперь покупатели попытаются прорваться через него к $68,85.

Кроме нефти поддержку российской валюте оказывает налоговый период. Пик налоговых платежей приходится на 25 декабря. Для пары доллар/рубль целевая зона находится между уровней 61,85−61,90 руб.

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