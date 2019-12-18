Чита, , 07:52 — REGNUM Риск возникновения природных пожаров в Забайкалье из-за перехода огня с территории соседних стран сохраняется, поэтому власти региона выделили более 3,3 миллиона рублей для создания минерализованных полос вдоль границы.

Как поясняет пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева, в 2019 году часть природных пожаров пришла в Забайкалье с территории соседних государств.

«Первоочередная задача перед началом пожароопасного периода — постараться обезопасить наш регион со всех сторон, ни в коем случае не допустить повторение апрельской чрезвычайной ситуации», — подчеркнул чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные пожары в Забайкальском крае начались 19 апреля, после того как регион накрыло штормовым ветром. Огонь быстро перекинулся на строения (их пострадало более 100) и чабанские стоянки (в огне сгорели более 3,6 тысячи голов домашнего скота). Более 20 человек получили термические ожоги, более 600 пострадавших остались без крова. Объявленный режим ЧС и помощь федерального центра помогли восстановить утраченное.

Читайте также: Пыльные бури накрыли выжженные пожарами территории Забайкалья