Пермь, , 07:51 — REGNUM В Перми гостиницу на месте снесённого ДК «Телта» может построить ООО «Аквавита», зарегистрированная в Удмуртии. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Фирма готова вложить в гостиницу 1,5 млн рублей. Ранее она стала единственным участником конкурсных процедур по поиску возможного инвестора для развития данной площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, здание ДК «Телта» было снесено. На его месте к 2023 году должна появиться гостиница в четыре звезды на 130 номеров с парковкой и конференц-залом.

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